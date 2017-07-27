СМИ: iPhone 8 со сканером радужки появится в октябре

Будущий iPhone 8 появится на рынке в конце октября или в начале ноября этого года, о чем передает японский ресурс Mac Otakara со ссылкой на инсайдеров. При этом анонс смартфона ожидается в одно и то же время с iPhone 7s и 7s Plus - то есть в сентябре.

Задержка с продажами, предположительно, связана со сложностями производства, так как ожидается большой редизайна устройства. Известно, что компания Apple будет праздновать 10-летний юбилей с выхода первого iPhone.

По предварительной информации,

будущий флагман Apple получит OLED-дисплей, сканер радужки глаза и отпечатков пальца и вертикальную двойную камеру.

Диагональ дисплея новинки должна составить 5,8 дюйма, при этом экран будет от края до края.

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Стоимость iPhone 8, по оценкам аналитиков, может быть около тысячи долларов США.

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