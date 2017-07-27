СМИ: iPhone 8 со сканером радужки появится в октябре

Будущий iPhone 8 появится на рынке в конце октября или в начале ноября этого года, о чем передает японский ресурс Mac Otakara со ссылкой на инсайдеров. При этом анонс смартфона ожидается в одно и то же время с iPhone 7s и 7s Plus - то есть в сентябре.
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Задержка с продажами, предположительно, связана со сложностями производства, так как ожидается большой редизайна устройства. Известно, что компания Apple будет праздновать 10-летний юбилей с выхода первого iPhone.
По предварительной информации,
будущий флагман Apple получит OLED-дисплей, сканер радужки глаза и отпечатков пальца и вертикальную двойную камеру.
Диагональ дисплея новинки должна составить 5,8 дюйма, при этом экран будет от края до края.
Стоимость iPhone 8, по оценкам аналитиков, может быть около тысячи долларов США.Еще по этой теме