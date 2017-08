Samsung представил новый смартфон Galaxy Note8

Самый большой дисплей Infinity

Хотя ни одно другое устройство из серии Note не превосходит Galaxy Note8 по величине экрана, благодаря узкому корпусу его удобно держать в одной руке. На 6,3-дюймовом дисплее Quad HD+ Super AMOLED Infinity помещается больше, поэтому его надо меньше прокручивать. Смартфон Galaxy Note8 предлагает больше места для просмотра контента, чтения и рисования, что упрощает одновременную работу над несколькими задачами.

Пользователи Note уже привыкли к функции Multi Window (многооконная мультизадачность), которая облегчает работу. Благодаря внедренной в Galaxy Note8 новой функции App Pair на панели Edge можно создать пару приложений по выбору, чтобы затем их одновременно открывать. Эта функция позволяет, например, смотреть видеоклип и одновременно переписываться с друзьями или начать конференц-звонок, и при этом на экране будет отображаться номер и распорядок дня.

Усовершенствованный стилус S Pen

Уже с самого начала перо S Pen было одним их наиболее характерных для телефонов Note атрибутов. Кончик стилуса стал тоньше, улучшилась его чувствительность к давлению и появились уникальные функции, которые не предлагают другие стилусы или смартфоны.

Когда для полноценного общения одного текста мало, Live Message позволяет отправлять анимированные короткие сообщения или рисунки на платформах, поддерживающих анимированные файлы GIF. Перо S Pen позволяет делать переписку более личной и вносить в сообщения больше жизни.

Дисплей Always On дает пользователям возможность получать доступ к сообщениям без разблокировки смартфона. Если в руках есть стилус S Pen, благодаря его функции Screen off memo можно написать вплоть до ста страниц заметок, сохранять важные напоминания непосредственно на дисплее Always On, а также производить на нем необходимые исправления.

Во время путешествий или при поиске информации на иностранном языке в просторах Интернета в рабочих целях улучшенная функция S Pen Translate переведет не только отдельные слова, но и полные предложения на 71 языке, а также мгновенно конвертирует единицы измерения и иностранную валюту.

Лучшая в классе камера

Galaxy Note8 оснащен самой мощной из когда-либо предлагавшихся на смартфонах камерой. Galaxy Note8 – это первый смартфон с двумя основными камерами на 12 МП с оптической стабилизацией изображения (Optical Image Stabilization — OIS) как для широкоугольного, так и для телеобъектива.

Чтобы снимки были более профессиональными, функция Galaxy Note8 Live Focus позволяет контролировать глубину фото и настраивать эффект размытости как в режиме предварительного просмотра, так и после съемки кадра.

В режиме Dual Capture обе основные камеры снимают и сохраняют две картинки одновременно: одна из них – это снятое при помощи телеобъектива приближенное изображение, а вторая – сфотографированный широкоугольным объективом фон.

Широкоугольный объектив снабжен сенсором Dual Pixel с быстрым автофокусом, чтобы можно было делать более резкие снимки даже при слабом освещении. Кроме того, для съемки четких автопортретов и улучшения качества видеозвонков Galaxy Note8 оснащен лучшей в отрасли фронтальной камерой Smart Auto Focus на 8 МП.

Функции и услуги Galaxy

В смартфоне Galaxy Note8 соединились лучшие черты серии Galaxy:

Защита от пыли и воды: четыре года назад Samsung представил первое водонепроницаемое устройство Galaxy, а сейчас и Note можно брать с собой и использовать практически всюду. Смартфон и стилус соответствуют стандарту защиты от воды и пыли IP685, поэтому телефоном можно пользоваться и писать на нем даже тогда, когда дисплей мокрый.

Быстрая беспроводная зарядка: Galaxy Note8 поддерживает новейшие возможности беспроводной зарядки, поэтому его можно быстро и удобно зарядить, не беспокоясь о кабелях и местах подключения.

Безопасность: Galaxy Note8 поддерживает также различные возможности биометрической аутентификации, в том числе сканирование радужки и отпечатков пальцев. Samsung Knox обеспечивает защиту высочайшего класса на уровне аппаратуры и программ, а функция Secure Folder позволяет хранить по отдельности личные и рабочие данные.

Впечатляющая мощность: благодаря RAM на 6 ГБ, 10-нм процессору и расширенной памяти (до 256 ГБ) обеспечивается все необходимое для просмотра страниц в Интернете, потоковой передачи данных, игр и одновременного выполнения нескольких задач.

Инновационный мобильный опыт: Samsung DeX позволяет работать на компьютере при помощи телефона – можно сохранять файлы в телефоне, работать в любом месте и использовать Samsung DeX, когда нужен экран побольше. Смартфон Galaxy Note8 оснащен также ассистентом Bixby – он учится у пользователя, чтобы работать и помогать еще лучше.

Усиленное внимание к безопасности

Samsung и в дальнейшем намерен брать на себя роль лидера отрасли в области безопасности аккумуляторов. Аккумулятор Galaxy Note8 выдержал 8-этапную проверку безопасности аккумуляторов Samsung – это самая тщательная проверка в отрасли.

«Мы тесно сотрудничаем с Samsung, чтобы внедрять существенные улучшения в сфере оценки качества и безопасности смартфонов. Благодаря этому Galaxy Note8 соответствует требованиям, установленным в протоколах для тестирования безопасности устройства и аккумулятора. Мы планируем продолжать стратегическое партнерство с Samsung, чтобы помочь обеспечивать каждому пользователю надежные устройства», – говорит Саджив Джесудас (Sajeev Jesudas), президент независимой организации экспертов индустрии безопасности UL International.

Samsung Galaxy Note8 можно будет купить в магазинах ведущих латвийских операторов мобильной связи и крупнейших магазинах электротоваров с 15 сентября. С сегодняшнего дня у операторов мобильной связи можно будет сделать предварительный заказ устройства. Зарезервировавшие Galaxy Note8 в рамках предзаказа пользователи эксклюзивно получат также док-станцию Samsung DeX. Смартфоны Galaxy Note8 будут доступны в Латвии в двух цветовых исполнениях – «полночное небо» и «золотистый клен».