СМИ: Производство iPhone 8 уменьшили в два раза

Компания Apple сократила почти в два раза производство iPhone 8 и iPhone 8 Plus в ноябре и декабре, передает Wall St. Этот шаг снизил акции компании на 1,5 процента. По словам экспертов, данный случай является первым в истории компании, когда производство гаджетов сокращается сразу же после их выпуска.

По мнению аналитиков, низкий спрос на новые iPhone может иметь два объяснения. С одной стороны, покупатели могли не увидеть разительного отличия между нынешними и прошлогодними моделями.

С другой стороны - покупатели могут ожидать появления в продаже флагмана - iPhone X.