Sony создала робота-собаку с OLED-глазами

Компания Sony представила новое поколение электронной игрушки собака-робот Aibo. Устройство работает под управлением искусственного интеллекта и оснащено крупными OLED-глазами, передает The Verge.

Издание сообщает, что устройство хранит все данные в «облаке». Подвижность суставов у нового поколения Aibo значительно улучшена.

Производитель предлагает подписку на облачный сервис, который в числе различных опций позволяет удаленное управление роботом посредством Wi-Fi.

Стоимость гаджета составит на родине 1,7 тысяч долларов.