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Sony создала робота-собаку с OLED-глазами

korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Sony представила новое поколение электронной игрушки собака-робот Aibo. Устройство работает под управлением искусственного интеллекта и оснащено крупными OLED-глазами, передает The Verge.

Издание сообщает, что устройство хранит все данные в «облаке». Подвижность суставов у нового поколения Aibo значительно улучшена.

Производитель предлагает подписку на облачный сервис, который в числе различных опций позволяет удаленное управление роботом посредством Wi-Fi.

Стоимость гаджета составит на родине 1,7 тысяч долларов.

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