Четырехногого робота научили пользоваться лифтом (видео)

В коротком ролике робот под названием Anymal, внешне напоминающий некоторых роботов известной компании Boston Dynamics, находится в здании возле лифта и использует переднюю конечность, чтобы нажать на кнопку вызова, ориентируясь на наклеенный ниже QR-код. После этого робот заходит в кабину. Как отмечает The Verge, этот пример демонстрирует важность создания роботов, способных ориентироваться внутри помещений.

Впрочем, этим возможности робота не исчерпываются. Судя по опубликованному ранее видео, Anymal также защищен от пыли и влаги и способен преодолевать препятствия, самостоятельно покидать док-станцию и взбираться по крутой лестнице (пока что для этого роботу необходим страховочный трос).

По замыслу разработчиков в будущем Anymal может найти применение в качестве участника поисково-спасательных работ.