Ученые создали бактериальные «чернила» для 3D-печати

Группа ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала содержащий живые бактерии материал для 3D-печати, позволяющий создавать объекты, способные вырабатывать полезные вещества или уничтожать вредные. Статья, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Science Advances.

Как пишет N+1, помимо бактерий и питательных веществ для них созданные швейцарскими учеными «чернила» состоят из гидрогеля подходящей для печати вязкости, который включает в себя гиалуроновую кислоту, каррагинан и пирогенный диоксид кремния.

В процессе работы исследователи подготовили два вида нового материала. Первый содержал бактерии Pseudomonas putida, способные перерабатывать опасный для здоровья человека фенол, а второй - бактерии Acetobacter xylinum, вырабатывающие целлюлозу. Испытания обоих видов «чернил» прошли успешно.

В частности, ученые напечатали маску с вырабатывающими целлюлозу бактериями и надели ее на куклу. Через несколько дней маска по-прежнему оставалась достаточно прочной, и в будущем такие изделия могут найти применение для лечения ожогов.

Напомним, что 3D-печать имеет широкие перспективы в медицине. Так, при помощи 3D-принтеров ученые уже могут создавать искусственные аналоги сосудов, сердца и других сложных биологических структур.