Роботы поучаствовали в эстафете Олимпийского огня

Как пишет N+1, сперва факел нес Деннис Хонг - глава Лаборатории робототехники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Хонг сел в гольф-кар, за рулем которого находился робот-спасатель HUBO, прославившийся после победы в соревнованиях гуманоидных роботов, которые проводило агентство DARPA. Робот довез ученого до небольшой картонной стены и зажег свой факел, а затем прорезал в стене дыру и передал через нее огонь своему создателю, профессору О Чун-хо, который в свою очередь передал эстафету новому роботу KAIST - управляемой человеком модели FX-2.

При этом стоит отметить, что во время прорезания стены HUBO едва не упал, но был вовремя подхвачен находившимися поблизости волонтерами, которые помогли ему восстановить равновесие.

Cообщается, что во время Олимпиады, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля, HUBO станет одним из роботов-волонтеров. Всего организаторы планируют использовать в этих целях 85 различных роботов, которые будут встречать спортсменов и гостей в аэропортах, а также помогать им на территории Олимпийской деревни и стадионах. При этом роботы смогут общаться с людьми на четырех языках: английском, корейском, китайском и японском.