В США арестовали главу компании, продававшей преступникам защищенные смартфоны

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало Винсента Рамоса - основателя и главу компании Phantom Secure, занимающейся продажей смартфонов с дополнительной защитой от взлома.

Как пишет Motherboard, Рамос был арестован по обвинению в сотрудничестве с преступными организациями, включая наркокартель «Синалоа».

По данным правоохранителей, Phantom Secure продавала им смартфоны BlackBerry и аппараты на Android, у которых были отключены камеры и функции веб-серфинга.

Кроме того, на устройства устанавливалась программа PGP, предназначенная для шифрования переписки.

Как полагают в ФБР, глава Phantom Secure знал, кому его компания продает смартфоны. Согласно данным внедренных агентов, проданные картелям смартфоны были специально модифицированы с учетом их криминальных нужд. Это подтвердил и осужденный член «Синалоа». Помимо этого, компания использовала серверы в Гонконге и Панаме, так как полагала, что их владельцы не станут сотрудничать с правоохранителями.

По оценке ФБР, Phantom Secure продала преступным организациям около 20 тысяч защищенных смартфонов.

Половина из них была продана в Австралию, а остальные устройства компания продала в Мексике, Венесуэле и на Кубе.

Этот случай в очередной раз обостряет дилемму зашифрованных коммуникаций, отмечает Engadget. Хотя защищенность переписки жизненно необходима для сохранения приватности, преступники нередко используют шифрование в своих целях.