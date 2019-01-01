Заведующая детсада: иногда на одного ребенка приходится «шесть родителей»

«Приучать детей к латышскому языку нужно с детского сада. Нам необходима такая модель образования, когда мы можем ребенка из русской семьи полностью погрузить в латышскоязычную среду. Такой процесс был бы более последовательным и логичным», - считает заведующая 32-го детского сада Даугавпилса Марите Григорьева. В рамках проекта Русского TVNET «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы поговорили о том, готовы ли маленькие жители города к реформам в образовании, почему молодые воспитатели не хотят работать в детских садах, и как прекратить негласную войну между родителями и педагогами.

Начнем, наверное, с очевидного и животрепещущего: в Риге много говорят о том, что попасть в столичный детский сад трудно. Большинство новоиспеченных родителей записывают детей в очередь чуть ли не с рождения. А в Даугавпилсе ситуация под контролем?

Очереди есть на определенные сады, но, в сравнении с Ригой, они совсем небольшие. В основном, конечно, большой спрос на детсады, расположенные в центре. То есть при желании, если ребенка срочно нужно отдать - такую возможность найти несложно, вопрос уже в удобстве расположения.

Что касается нашего садика - тут учатся 220 детей, но могло быть и 240, так как еще есть свободные места.

А сколько в Даугавпилсе всего детских садов? Сколько частных, муниципальных?

У нас в городе нет частных детских садов, только муниципальные - сейчас их 29.

Не слишком много на один город, учитывая демографическую ситуацию?

Да, много. Но есть совсем маленькие сады - по 4 - 5 групп всего. К тому же, это хорошо, когда есть конкуренция - тогда каждый стремится быть лучшим, и в итоге, создает наиболее благоприятные условия для детей.

Как бы вы могли оценить работу органов самоуправления в сфере дошкольного образования и воспитания?

Мы гордимся своим самоуправлением! Если говорить о финансировании, я считаю что в нашем городе с этим все хорошо. Родители платят только за продукты для трехразового питания: за малышей до 4 лет - 1,42 евро в день, для детишек постарше - 1,71 евро. Самоуправление же оплачивает работу педагогов, технического персонала, поваров и т.д. Никаких дополнительных плат, нет никаких фондов, сообществ.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

Тогда перейдем к более глобальным темам - к нашумевшим реформам образования. Вы, как человек, работающий с детьми, поддерживаете установление возраста посещения школы с шести лет?

Наверное, нужно начать с того, что реформы в образовании в принципе нужны. У нас дети другого века, новое поколение - необходимо перестраиваться. Но что касается перехода обучения с шести лет, я пока не очень представляю, как это будут реализовывать. У детей есть социальное, психологическое и биологическое развитие, которое не позволяет шестилеткам находиться в школе. Конечно, в этом возрасте есть дети более социально развитые, но

в таких случаях родители могут принять индивидуальное решение и отдать конкретного малыша в школу.

Я же на практике чаще встречаюсь с ситуациями, когда и семилеток оставляют в саду еще на год. И это не каприз воспитателей или папы с мамой, а рекомендации психолога, который на основании тестов составляет характеристику и выдает справку.

В школе режим, к которому многие детки еще просто не готовы. Все-таки здесь мы обучаемся в игровой форме - пишем, рисуем, лепим, конструируем. При этом не всегда это происходит сидя за партой. И потом,

представьте только - зарядка, уроки музыки, спорта, прогулка на свежем воздухе, а потом теплый обед - тут взрослому человеку спать захочется, не говоря уже о шестилетнем ребенке.

Наличие дневного сна в режиме, конечно, здесь очень важный момент.

Сейчас этот вопрос перенесен на 2019 год, но он все еще остается открытым, так как родители собрали 10 000 подписей против таких перемен.

Не могу не затронуть одну из самых актуальных тем - переход образования на латышский язык.

Я считаю, что этот вопрос, в большей степени, касается дошкольного обучения - приучать детей к латышскому языку нужно как раз с детского сада. Нам необходима такая модель образования, когда мы можем ребенка из русской семьи полностью погрузить в латышскоязычную среду. Такой процесс был бы более последовательным и логичным. К тому же, детский сад - это как раз то место, где это возможно реализовать. Однако здесь есть большое НО:

мы не можем просто взять, и с первого сентября «проснуться» латышским садиком, ибо здесь стоит проблема кадров.

В Даугавпилсе нет такого количества педагогов владеющих государственным языком на том уровне, который необходим для работы в образовательных учреждениях. Я считаю, что этот переход должен быть плавным и постепенным.

Конечно, русский язык в обучении нужно оставить, например, в качестве предмета «dzimta valoda» - хуже от этого никому не станет. Кто знает, как у них сложится судьба. Многие потом поступают в российские вузы и получают хорошее образование там, и отбирать такую возможность у них нельзя.

А конкретно даугавпилчане готовы к таким переменам?

Я не знаю, какая статистика по результатам экзаменов, но судя по количеству поступающих в латвийские ВУЗы, думаю, что у наших детей с языком проблем нет.

Кстати, к разговору о кадрах - уже несколько лет говорят о нехватке воспитателей в стране. Как обстоят дела в Даугавпилсе?

Благодаря Даугавпилсскому университету, который готовит кадров по нашему направлению, в городе пока нет катастрофической нехватки работников. Однако молодые люди все реже идут работать воспитателями, а если и приходят, то очень быстро «сбегают».

С чем это связано?

Не каждый может выдержать такую работу.

У нас есть две основные проблемы - маленькая зарплата и требовательные родители.

Сегодняшнее поколение родителей совсем не доверяет педагогам. Конечно бывают объективные претензии, но чаще всего обвинения в нашу сторону появляются просто из-за незнания и непонимания.

Сегодня воспитателю приходится не только заниматься ребенком, но и учиться находить контакт со взрослыми. А ведь есть семьи, где не только мама и папа, но и бабушки с дедушками активно принимают участие в воспитании внука.

Иногда получается, что на одного ребенка приходится «шесть родителей»

, вы только представьте. Нужно к каждому искать индивидуальный подход, каждому объяснить, что мы не частный детский сад и есть множество структур, которым мы подчиняемся. Нам нередко приходится поднимать документы, цитировать пункты, законы, чтобы разъяснить родителям, что мы можем, а что нет. Столкнувшись с такими реалиями, молодые кадры не выдерживают и уходят.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

А можете привести пример какой-нибудь причины таких конфликтов?

Самая актуальная - это, конечно, заболеваемость детей. Одни кричат: «Мой ребенок здоров - держите!», другие спрашивают - а почему дети болеют постоянно в садах. Вторая проблема - это прогулки. Некоторые родители хотят, чтобы дети как можно дольше находились на свежем воздухе, но тут же появляется оппозиция, кто при малейшем изменении погоды, требуют не выводить малышей на улицу.

Нам приходится постоянно находится в состоянии поиска этой золотой середины.

Благо, с питанием в последнее время вопросов не возникало. Был у нас случай, когда родители сами вегетарианцы и ребенка кормят соответствующе. Но мы должны действовать в соответствиии с законом, который говорит о том, что дети до 18 лет должны получать сбалансированное и полноценное питание. После совершеннолетия они вправе выбирать сами, а до этого - считается нарушением прав.

Что делать, чтобы негласная война между воспитателями и родителями закончилась?

Нужно думать о том, как поднять уважение к педагогам, работать над престижем этой профессии в обществе. Это проблема не только детских садов, но и школ.

Наш традиционный вопрос: какими вы ведите Даугавпилс через 10-15 лет? Город изменится?

Я думаю, что Даугавпилс уже изменился! Хотелось бы, конечно, перемен в образовательных учреждениях, как визуальных, так и содержательных. Чтобы демографическая ситуация улучшилась, и не только в нашем городе, но и в Латгалии. А для этого нужно создавать больше рабочих мест, привлекать предпринимателей. Надеюсь, будет только лучше.