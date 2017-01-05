В Латвии рекордными темпами сокращается число предприятий

 

Фото: THOMAS PETER / REUTERS

В 2016 году в Латвии впервые за долгое время количество ликвидированных фирм превысило количество открытых. Так мало новых фирм не появлялось с кризисного 2009-го года. Причины — не только в экономической ситуации, сообщает Служба новостей Латвийского радио со ссылкой на данные Регистра предприятий.

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Как рассказала радиостанции член правления компании Lursoft Дайга Киопа, в минувшем году число предприятий уменьшалось рекордными темпами.

«В прошлом году было зарегистрировано только 11 206 новых предприятий. Это на 17% меньше, чем в 2015 году. Намного больше стало ликвидированных предприятий — более 12 тыс. Рост ликвидированных предприятий составил 21%», — указала специалист.

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Причин массовых закрытий много, и не все они связаны с объективной экономической ситуацией. В ряде случаев, считает Дайга Киопа, статистику двигала активная работа налоговых органов страны.

«Служба госдоходов активно следит за тем, ведет ли то или иное предприятие какую-либо деятельность. Ликвидируются предприятия, которые не действуют уже два-три года», — пояснила представитель Lursoft.

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По ее словам, в стране остается еще более 20 тысяч фирм, которые сдают нулевые годовые отчеты, то есть, по сути, существуют только на бумаге.

Много и таких, кто вообще не сдает отчетов — скорее всего, работать они больше не будут. Так что в таком контексте сокращения оправданны и даже положительны: ведется чистка государственных регистров.

Многие, однако, закрылись из-за некачественной работы законодателей — предприниматели не понимали, какие налоги придется платить им в следующем году. Ясность наступила лишь в самом конце декабря, когда государство уже недосчиталось нескольких тысяч микропредприятий — кто-то сменил статус, кто-то закончил бизнес совсем.

«В течение месяца, пока не было ясности о режиме налога для микропредриятий, уже почти три тысячи предпринимателей написали заявления [о ликвидации]. Конечно, это нехорошо», — признает Дайга Киопа.

Среди иностранных предпринимателей, которые чаще всего инвестируют деньги в капитал новых латвийских фирм, на первом месте остаются бизнесмены из России.

Далее по количеству открытых предприятий идут инвесторы из Италии, Литвы, Эстонии и Украины. Чаще всего предприятия с участием российского капитала, по словам Дайги Киопы, занимаются управлением недвижимостью в Латвии.

Статистика свидетельствует, что в целом за год вложения иностранных инвесторов в капитал латвийских предприятий уменьшились на 200 миллионов евро. Такого падения не было за всю новейшую историю страны.

Председатель правления Союза бизнеса Латвии Эдуард Филиппов говорит, что инвесторы обычно смотрят на две вещи — стабильность инвестиционного климата и доходность вложений.

Латвия, судя по всему, просто становится неинтересной для бизнеса.

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