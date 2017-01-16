Чтобы не платить налог, заграничный автомобиль можно перерегистрировать

 

Фото: COVI/Scanpix

1 января вступили в силу изменения в порядке, в котором используются в Латвии зарегистрированные за рубежом автомобили. Это означает, что лицо, место жительства которого в Латвии, управлять в Латвии зарегистрированным за рубежом автомобилем сможет лишь в том случае, если уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства, проинформировал портал заместитель начальника Лиепайского отделения CSDD Арнис Ексте.

Для этого налога установлены следующие ставки: за день – 10 евро, за месяц – 250 евро, за шесть месяцев – 600 евро, за год – 1000 евро.

На вопрос, относится лишь налог к задекларированным в Латвии лицам, или же к тем латвийцам, которые работают за границей и в Латвию приезжают в гости, А. Ексте пояснил: «Ключевым словом является за рубежом зарегистрированный автомобиль и декларированное место жительства в Латвии.

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Если, например, латвиец работает за рубежом, и задекларирован в Латвии, то по прибытии в Латвию, налог должен быть уплачен.

А если человек задекларирован за рубежом, то он может передвигаться по Латвии с зарегистрированным за рубежом автомобиле без уплаты налога».

Но, как пояснил Ексте, имеется и альтернатива. Зарегистрированный за рубежом автомобиль возможно зарегистрировать и в Латвии как на постоянной основе, так и на некоторое время. Регистрируя автомобиль на некоторое время, зарубежные регистрационные документы и номера хранят в CSDD и возвращают, когда автомобиль снят с учета для выезда из Латвии.

За регистрацию автомашинам и автобусам необходимо платить 43.93 евро, для пицепов, мотоциклов, мопедов и тд – 30.83 евро. За уплату налога, производя платеж в кассе CSDD еще необходимо уплатить 1.20 евро.

При пересчете на цифры, уплата дорожного налога, перерегистрируя автомобиль, экономически более выгодна. А именно, если налог за год равен 1000 евро, то дорожный налог, например, для кроссовера 2005. г выпуска с бензиновым двигателем составляет немногим более 100 евро.

В свою очередь, мнения владельцев транспортных средств по данному вопросу разнятся. Владельцы зарегистрированных за границей транспортных средств возмущены новым порядком, а владельцы зарегистрированных в Латвии автомобилей считают, что новый порядок справедлив.

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