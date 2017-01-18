Домбровскис: ЕС намерен уделить больше внимания проблеме неравенства

Европейский союз намерен уделить больше внимания уменьшению неравенства, сказал агентству ЛЕТА заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.
- Домбровскис примет участие в Давосском форуме 5 января 2017 г.
- KNAB не нашло подтверждения информации о полученной Домбровскисом взятке 2 января 2017 г.
Домбровскис, принимающий участие в форуме мировой политической и экономической элиты в Давосе, заявил, что примет участие в нескольких сессиях, в том числе по экономическим вызовам Европы, структурным реформам и развитию.
В Давосе он представит опыт ЕС по приоритетам экономической политики - инвестициям, структурным реформам, ответственной фискальной политике.
По мнению представителей центральных банков,
одним только монетарным стимулированием нельзя решить структурные проблемы экономики.
Нужны структурные реформы, в том числе рабочей силы и устойчивости социальных систем. Это включает в себя и вопросы налоговой политики - на фоне старения населения нужно переносить налоговую нагрузку с низкоквалифицированной рабочей силы на другие сферы, которые меньше влияют на развитие.
Домбровскис признал, что не всегда это легкие и популярные реформы, однако, как показывает опыт стран, где они реализованы, показатели развития там улучшаются. В качестве примера он упомянул Ирландию, Испанию, Германию.
«Нужно обеспечить не только развитие экономики, но и то, чтобы его плодами пользовались все жители.
Поэтому акцент будет ставиться на политики, уменьшающие неравенство доходов», - сказал вице-президент Еврокомиссии.