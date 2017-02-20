Эстонские алкотуристы пополнили казну Латвии миллионами евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

По данным Института конъюнктуры Эстонии (EKI), в результате совершенных в 2016 году жителями Эстонии покупок в Латвии алкоголя в государственный бюджет Латвии поступило примерно 8,5 млн евро, что составляет 3,4 процента поступления в Эстонии акциза на алкоголь.

В понедельник EKI ознакомил с результатами исследования приграничной торговли, проведенного по заказу Торгово-промышленной палаты.

В прошлом года на одного человека жители Эстонии в прошлом году купили в среднем 50 литров пива, 13 литра пива, 10 литров водки, 7 литров лонг-дринка, 6 литров вина и 5 литров прочих алкогольных напитков. Специально для покупки алкоголя в Латвии 39 процентов людей за один рейс тратили более 100 евро.

Реклама

По словам руководителя EKI Maрье Йозинг, в прежние годы большой разницы в акцизах на алкоголь в Эстонии и Латвии не было, различия начали углубляться в 2015 году, когда алкогольный акциз в Эстонии повысили до 15 процентов.

Наряду с алкоголем жители Эстонии в прошлом году также часто покупали в Латвии и иное, главным образом это было продовольствие, которое покупал 51 процент покупавших в Латвии алкоголь. Моторное топливо покупали 24 процента покупавших в Латвии алкоголь, табачные изделия покупали 18, строительные материалы 17, а другие товары — такие как одежда, обувь, бытовая техника и иные похожие товары 8 процентов.

В нынешнем году покупать алкоголь в Латвии собирается 21 процент взрослого населения Эстонии.

64 процента людей, специально ездивших в 2016 году в Латвию покупать алкоголь, планируют поездки для покупки алкоголя, в то время как из совершивших в прошлом году поездки в Латвию безусловно планируют покупать алкоголь 23 процента.

Йозинг также ознакомила с результатами тематического исследования по покупке алкоголя в Финляндии, а именно - в Финляндии планируется ограничения, снизить имеющиеся в финском алкогольном законодательстве. Результаты финского исследования показали, что если такие поправки внести, то финны уменьшат покупки алкоголя в Эстонии на 27 процентов. Йозинг отметила, что при этом еще не учитывались новые повышения акциза в Эстонии.

«Если в 2015 году краткосрочные посещения Латвии совершали 3 процента всех пересекавших границу, то в 2016 году их доля выросла до 6 процентов. Проверяя данные, мы также видим, что производимые в Латвии объемы остаются в пределах допустимого, и решения о налогах мы выносили в прошлом году лишь в 13 случаях»,- сказал, знакомя с результатами исследования, руководитель инфоотдела налогово-таможенного департамента (MTA) Янек Лейс.

Еще по этой теме
Эстонцы нашли способ борьбы с «алкотуристами»

Эстонцы нашли способ борьбы с «алкотуристами»

Эксперты: повышение акциза на алкоголь вернет «крутку» и алкотуризм

Эксперты: повышение акциза на алкоголь вернет «крутку» и алкотуризм

Эстонских алкотуристов ждет неприятный сюрприз

Эстонских алкотуристов ждет неприятный сюрприз


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Назван способ выяснить настоящую правду Hi-Tech

Назван способ выяснить настоящую правду

Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе красоты Wo&Men

Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе красоты

Ольга Бузова предалась страсти со змеей Showbiz

Ольга Бузова предалась страсти со змеей

От Антарктиды откололся айсберг размером с город Hi-Tech

От Антарктиды откололся айсберг размером с город

SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 Hi-Tech

SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Универ. помещения Центр
Продают Универ. помещения Центр 155 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 