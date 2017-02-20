Эстонские алкотуристы пополнили казну Латвии миллионами евро

По данным Института конъюнктуры Эстонии (EKI), в результате совершенных в 2016 году жителями Эстонии покупок в Латвии алкоголя в государственный бюджет Латвии поступило примерно 8,5 млн евро, что составляет 3,4 процента поступления в Эстонии акциза на алкоголь.

В понедельник EKI ознакомил с результатами исследования приграничной торговли, проведенного по заказу Торгово-промышленной палаты.

В прошлом года на одного человека жители Эстонии в прошлом году купили в среднем 50 литров пива, 13 литра пива, 10 литров водки, 7 литров лонг-дринка, 6 литров вина и 5 литров прочих алкогольных напитков. Специально для покупки алкоголя в Латвии 39 процентов людей за один рейс тратили более 100 евро.

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По словам руководителя EKI Maрье Йозинг, в прежние годы большой разницы в акцизах на алкоголь в Эстонии и Латвии не было, различия начали углубляться в 2015 году, когда алкогольный акциз в Эстонии повысили до 15 процентов.

Наряду с алкоголем жители Эстонии в прошлом году также часто покупали в Латвии и иное, главным образом это было продовольствие, которое покупал 51 процент покупавших в Латвии алкоголь. Моторное топливо покупали 24 процента покупавших в Латвии алкоголь, табачные изделия покупали 18, строительные материалы 17, а другие товары — такие как одежда, обувь, бытовая техника и иные похожие товары 8 процентов.

В нынешнем году покупать алкоголь в Латвии собирается 21 процент взрослого населения Эстонии.

64 процента людей, специально ездивших в 2016 году в Латвию покупать алкоголь, планируют поездки для покупки алкоголя, в то время как из совершивших в прошлом году поездки в Латвию безусловно планируют покупать алкоголь 23 процента.

Йозинг также ознакомила с результатами тематического исследования по покупке алкоголя в Финляндии, а именно - в Финляндии планируется ограничения, снизить имеющиеся в финском алкогольном законодательстве. Результаты финского исследования показали, что если такие поправки внести, то финны уменьшат покупки алкоголя в Эстонии на 27 процентов. Йозинг отметила, что при этом еще не учитывались новые повышения акциза в Эстонии.

«Если в 2015 году краткосрочные посещения Латвии совершали 3 процента всех пересекавших границу, то в 2016 году их доля выросла до 6 процентов. Проверяя данные, мы также видим, что производимые в Латвии объемы остаются в пределах допустимого, и решения о налогах мы выносили в прошлом году лишь в 13 случаях»,- сказал, знакомя с результатами исследования, руководитель инфоотдела налогово-таможенного департамента (MTA) Янек Лейс.

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