Суд объявил «Trasta komercbankа» неплатежеспособным

Суд Видземского предместья Риги сегодня объявил ликвидируемый АО «Trasta komercbanka» неплатежеспособным, сообщили агентству ЛЕТА в суде.
- КРФК подала в суд иск о признании неплатежеспособности «Trasta komercbanka» 27 февраля 2017 г.
- В сентябре ликвидатор «Trasta komercbanka» вернул 7,842 млн евро 19 октября 2016 г.
После принятия судом такого решения начнется процесс банкротства «Trasta komercbanka».
Обязанности администратора продолжит исполнять присяжный адвокат Илмар Крумс, поскольку суд отклонил просьбу Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) назначить администратором Арманда Раса.
Решение суд является окончательным и обжалованию не подлежит.Еще по этой теме