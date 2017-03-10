Суд объявил «Trasta komercbankа» неплатежеспособным

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Суд Видземского предместья Риги сегодня объявил ликвидируемый АО «Trasta komercbanka» неплатежеспособным, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

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После принятия судом такого решения начнется процесс банкротства «Trasta komercbanka».

Обязанности администратора продолжит исполнять присяжный адвокат Илмар Крумс, поскольку суд отклонил просьбу Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) назначить администратором Арманда Раса.

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Решение суд является окончательным и обжалованию не подлежит.

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