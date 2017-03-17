Служба госдоходов объявит войну мошенничеству с НДС и схемами оптимизации

Служба государственных доходов (СГД) в этом году будет жестче бороться с мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС), схемами оптимизации и зарплатами в «конвертах», заявили агентству ЛЕТА в налоговой службе.

В сфере налогового контроля основное внимание и ресурсы СГД будут сфокусированы на борьбе с мошенничеством с НДС независимо от сферы деятельности.

Вторым приоритетным направлением по-прежнему будут зарплаты «в конвертах».

В этом году в контрольных мерах немного смещены акценты

- СГД будет проводить проверки тех налогоплательщиков, которые используют различные схемы оптимизации в сфере НДС и заработной платы.

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«Мы пытаемся развивать новые методы, сфокусированные на сферах, где мимо государства проходит больше всего денег. Здесь не имеет особого значения отрасль народного хозяйства - в нашем фокусе будет любое предприятие, которое необоснованно применяет режим налога на микропредприятие», - заявила генеральный директор СГД Илзе Цируле.

Она подчеркнула, что честным микропредприятиям деятельность будет максимально облегчена, но служба будет пристально следить за теми, кто этот режим пытается использовать, чтобы оптимизировать налоги.

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