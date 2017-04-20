Вентспилсу предложено участие в строительстве российского газопровода. Наш МИД против

Вентспилсский порт и два его терминала - «Noord Natie Ventspils Terminals» и «Eurohome Latvija» - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода «Nord Stream 2», обеспечивая хранение и поставки труб через порт. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления Вентспилсского порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

По подсчетам портового управления, в результате участия в проекте экономика Латвии получит 25 млн евро. Однако, как сообщил Лембергс, против этого возражает Министерство иностранных дел.

Поступившее порту предложение предусматривает, что Вентспилс мог бы принимать необходимые для строительства газопровода трубы, хранить их на площадках Вентспилсского порта и доставлять на место прокладки газопровода в море. В настоящее время грузовых площадок порта недостаточно, чтобы хранить необходимое количество труб,

поэтому инвесторы проекта предлагают вложить в порт 14 млн евро,

построив дополнительные грузовые площадки площадью 7 гектаров, которые затем будут переданы порту.

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Для того чтобы Вентспилсский порт мог участвовать в проекте, необходимо получить разрешение его правления. Как сообщил Лембергс, четыре из восьми членов портового правления делегированы министерствами, а МИД участие Латвии в этом проекте не одобряет. Поэтому, как считает мэр, всем представителям министерств могут дать единую команду не поддерживать проект.

«МИД не хочет, чтобы Латвия принимала участие в реализации проекта, поскольку этого требуют поляки. [...] У поляков есть свои интересы - они не хотят, чтобы Германия получала газ напрямую из России. Они хотят, чтобы в этой цепочке участвовали и они, и это желание понятно и похвально, но почему Латвия за это должна платить?», - заявил Лембергс.

«Газ поступает из России, а его получателем является страна-член НАТО, экономический центр Европейского союза - Германия.

Я считаю, что не поддерживать «Nord Stream 2», при этом [в ситуации], когда Латвия может заработать, - это значит не поддерживать энергетическую безопасность Германии, что противоречит договору НАТО и договору Европейского союза», - заявил мэр Вентспилса.

1200-километровый газопровод «Nord Stream 2» будет проложен через Балтийское море и обеспечит транспортировку природного газа из России клиентам в Европе. Предполагается, что его пропускная мощность составит до 55 млрд кубометров газа в год. Российский концерн «Газпром», британо-нидерландская группа «Shell», австрийская OMV и немецкие компании «Uniper» и «Wintershall» договорились о строительстве «Nord Stream 2» в 2015 году. Газопровод соединит через Балтийское море Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность нового газопровода будет в два раза больше, чем «Nord Stream», а его строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Европейская комиссия негативно относится к этому проекту. В 2014 году страны ЕС импортировали 53% необходимых им энергоресурсов. Треть газа в Европу поступает из России, и часть стран Восточной Европы почти полностью зависят от Москвы. Прокладка «Nord Stream 2» означает, что 80% импорта российского газа будет сосредоточено на одном маршруте, поэтому Еврокомиссия изучает, насколько этот проект соответствует целям европейского Энергетического союза.