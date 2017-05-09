Министр экономики: Латвия уже сейчас является финансовым центром Балтии

«Латвия уже сейчас является финансовым центром балтийского региона, и нас есть все условия для того, чтобы Латвия развивалась как как такой центр и в долгосрочной перспективе», на форуме Dienas Bizness «Финансовые решения будущего уже сегодня» заявил министр экономики Арвил Ашераденс.

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«У нас есть развитая финансовая инфраструктура, есть международное присутствие, есть конкурентоспособность в отрасли ИКТ. Латвия сейчас находится глобально на 9-м месте по скорости интернета, в Латвии находятся 23 коммерческих банка с 15 тыс. профессионалами, и в стране также быстро растет число специалистов в области ИТ-технологий», - сказал министр.

«Если говорить о динамичном развитии финансового сектора, большой вызов – ввести более дешевые, быстрые, инновативные и продуктивные ИТ-решения. Быстро развивается не только банковский, но и небанковский сектор. 18% от 20 крупнейших сделок были заключены в секторе Fintech. Быстрое развитие этого сектора является вызовом для политиков и регулятора – им необходимо принимать сбалансированное регулирование, которое также стимулировало бы развитие сектора, одновременно защищая права потребителей», - сказал министр.

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По его словам, правительство разработало план развития финансового сектора на 2017-2018 года. В него включены различные мероприятия по развитию отрасли Fintech, такие как, например, введение регулирования sandbox (специальный регулятивный режим для участников финансового рынка, при котором регулятор дает возможность воспользоваться технологиями в пилотном режиме, протестировать их без риска нарушить финансовое законодательство. - прим. редактора), разработка регулирования платформ взаимного кредитования, разработка удаленной идентификации – все это правительство должно разработать, говорит министр, до конца этого года.

«Если мы говорим о развитии предприятий отрасли Fintech, то в Латвии привлечено уже более 108 млн евро для того, чтобы Латвия стала для стартапов в Балтии страной выбора номер один. В июле свою работу начнут три новых акселератора, а в 2018 – четыре венчурных фонда с общим оборотом в 60 млн евро. В сотрудничестве со стартапами создан план действий по развитию новых предприятий отрасли», - подчеркнул министр экономики.

Латвийская экономика сейчас растет, показатель в 3,9 от ВВП в первом квартале этого года – это очень хороший показатель,

поэтому теперь ясно, что прогнозы на ближайшие три года экономического роста имеют под собой основание, считает министр, подчеркнув, что это дает время для маневра, чтобы произвести необходимые изменения в народном хозяйстве и направить его в сторону современной и инновативной экономики.

По словам Ашераденса, Министерство экономики работает над четырьмя приоритетными задачами.

Первая - рост продуктивности, в чем, как отмечает министр, Латвия существенно отстает от ЕС, и это связано, по мнению Ашераденса, с недостаточным привлечением человеческих ресурсов и капитала. Второе – стимулирование экспорта, третье -стимулирование инвестиций, и четвертое – человеческий капитал. «Без привлечения талантов современное народное хозяйство в Латвии нельзя себе представить», - подчеркнул Ашераденс.

Он также особо отметил роль сектора услуг, которая в Латвии составляет три четверти от ВВП и по отношению к среднему уровню по ЕС, по словам министра, существенно его превышает. Что касается финансового сектора, Ашераденс сказал, что Латвия на данный момент находится в новой для себя фазе и решает, как развивать этот сектор. «Финансовый сектор составляет 10% от экспорта услуг, сектор привлекает четвертую часть от общих накопленных инвестиций и обеспечивает более 18 000 высокооплачиваемых рабочих мест», - подчеркнул он.

«Латвии рано или поздно придется принять решение, в каком секторе она специализируется в области Fintech – такой процесс проходит во всем мире, а быстрое развитие Fintech обеспечит Латвии стабильное место финансового центра в балтийском регионе, что привнесет существенный вклад в рост ВВП», - отметил Арвил Ашераденс.

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