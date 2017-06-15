Герчиков: Происходит изнасилование страны! Но я говорю правду, которая никому не нравится

Руководитель предприятия Dzintars Илья Герчиков уверен, что никакой налоговой реформы в стране нет, поэтому судить о том, как она повлияет на предпринимателей, он не может. «У нас нет реформы, вместо нее - одни вырванные из контекста фрагменты и обещания повысить налоги», - поясняет Герчиков в разговоре с rus.db.lv.

«К новой налоговой реформе у меня отношение простое, - говорит он. - Если будем выхватывать какие-то отдельные нормы реформы из контекста, то все покажется замечательным. Но если говорить о реформе целиком и ее влиянии на бизнес в Латвии, то тут все выглядит не так радужно. Вот, с одной стороны вводят нулевую ставку на реинвестированную прибыль. Очень хорошо! Но тут де звучат мнения, что взамен надо повысить налог на добавленную стоимость или социальный налог. Это разве хорошо, если считать все вместе? Поэтому я настаиваю на том, что реформы нет».

Герчиков считает, что вместо действительно важной работы над налоговой реформой, происходит хаос и разногласие мнение. «Какие-то банки кричат, что давайте поднимем налоги на потребление, - поясняет владелец Dzintars. - Это вообще странно слышать от них, потому что такие высказывания противоречат здравому смыслу.

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Как можно не видеть элементарную связь: если повысят налоги на потребление, а именно налог на добавленную стоимость,

то пострадают в первую очередь пенсионеры, малообеспеченные жители, которые и сейчас экономят на продуктах.

О каком сглаживании неравенства тогда может идти речь? А ведь следом пострадают и предприниматели, которые просто потеряют часть сбыта! Нам ведь и без того приходится считаться с тем, что платежеспособность населения падает, и количество жителей тоже падает».

По мнению Герчикова, фрагментарный подход к реформам - не только к налоговой, но и здравоохранения и образования - это губительный метод. «Как я лично понимаю ту же реформу здравоохранения? Для начала посчитали, куда мы тратим деньги, все до центра, посчитали, куда, возможно, не надо тратить деньги, а где стоит добавить, все разобрали по полочкам, и сказали - вот делаем так! Взять ту же реформу микропредприятий. Мне хочется спросить - зачем она была нужна?

Просто бюджет потерял 150 млн евро, не говоря о том, что части работников просто лишили будущих пенсий».

Начать надо с себя - считает Герчиков, имея в виду государственный аппарат. «У нас отношение всего госаппарата - самое большое в Европе. Там в среднем - от 7 до 8% от ВВП, а у нас - 14% от ВВП. - говорит он. - Да давайте начнем с простого: сократим госаппарат на 50 тысяч человек. Причем живых людей там будет половина, потому что другая половина - это вакантные места. Вот это и есть реформа. Тогда, возможно, и не надо будет каждый год брать в долг миллиард евро. Это же просто изнасилование страны, и наши чиновники занимаются именно этим».

Проблема в том, считает Герчиков, что

наши чиновники не знают структуру экономики и не понимают, как она функционирует.

«Меня постоянно «избивают» за такие мнения, но я же говорю правду, которую мало кто хочет слышать, - говорит предприниматель. - Зато слушают каких-то самозванных экспертов, которые занимаются словоблудием. Д

ля начала надо сделать мажоритарную партийную систему и вымести из управления дилетантов. Надо отойти от коалиции, и тогда премьера и министров будут выбирать на основании грамотной экономической программы, а не партийной принадлежности».

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