Жители считают нынешнюю налоговую систему несправедливой

Большинство жителей считают, что нынешняя налоговая система в Латвии несправедлива по отношению к человеку и его семье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований SKDS в мае этого года.

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С утверждением, что нынешняя налоговая система в Латвии является справедливой по отношению к человеку и его семье полностью не согласны 36% респондентов, в свою очередь еще 33% скорее с этим не согласны.

По сравнению с прошлым годом, когда налоговую систему считали несправедливой 67% жителей, в этом году число людей, придерживающих такого мнения, выросло на два процентных пункта. Самое большое число стронников такого мнения (78%) было зафиксировано в 2010 году.

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Справедливой налоговую систему в этом году назвал 21% респондентов, что на три процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Наибольшее число людей (24%) поддерживало существующую налоговую систему в 2005 году.

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