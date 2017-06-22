Впредь будут публиковаться также данные о зарплатах работников госурчеждений

Сейм сегодня в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об устройстве госуправления, поддержав предложение депутата Интса Далдериса («Единство») о том, что впредь должны публиковаться также данные о зарплатах работников госучреждений.

В настоящее время закон гласит, что публикуются только данные о зарплатах должностных лиц госучреждений.

Принятые поправки предусматривают, что данные о зарплатах и других выплачиваемых должностным лицам и работникам суммах ежемесячно должны публиковаться на сайте соответствующего учреждения с указанием имени, фамилии, должности и выплаченной суммы, если закон не предусматривает иное.

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Эта информация должна находиться на сайте учреждения не менее 10 лет. Кабинет министров определит учреждения, должностных лиц и работников, зарплаты которых не будут публиковаться по соображениям национальной безопасности.

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