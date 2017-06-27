Убытки «Dzintars» в 2016 году сократились до 1,729 млн евро

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Оборот предприятия по производству парфюмерии и косметики АО «Dzintars» в 2016 году составил 5,807 млн евро - на 1,8% меньше, чем в 2015 году, убытки сократились на 35% - до 1,729 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА член правления предприятия Дагния Майке.

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В прошлом году «Dzintars» продолжал работу над оптимизацией расходов. Главной задачей в 2016 году было освоение новых рынков, которые компенсировали бы объемы ранее потерянных рынков.

Сейчас «Dzintars» продолжает развивать сотрудничество с владельцами частных брендов и товарных марок.

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Как сообщалось, 18 января этого года суд Земгальского предместья Риги утвердил план процесса правовой защиты АО «Dzintars». На выполнение указанных в плане мер предприятию дано два года.

Ранее в «Dzintars» заявили, что два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.

Оборот «Dzintars» в 2015 году составил 5,91 млн евро, что на 7% меньше, чем годом ранее, а убытки выросли на 76% - до 2,63 млн евро.

«Dzintars» производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.


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