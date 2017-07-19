Закупочные цены на молоко этим летом не изменятся

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Закупочные цены на молоко в Латвии в оставшиеся летние месяцы не изменятся, а прогнозировать их на дальнейший период пока рано, сказал агентству ЛЕТА председатель правления молокоперерабатывающего предприятия «Elpa» Гундар Сисенис.

По его словам, сейчас закупочные цены на молоко показывают тенденцию к стабилизации, и резкого их роста этим летом не ожидается. То, какими они будут в последнем квартале года, будет зависеть от ситуации на европейском рынке. Влияют на них также погодные условия.

Нынешним летом по сравнению с прошлогодним закупочные цены на молоко существенно выросли - если в 2016 году в это время средняя закупочная цена молока в Латвии составляла около 0,18 евро за литр, то сейчас она приблизилась к 0,30 евро за литр. Очень резко возросла цена сливочного масла - под влиянием закупочных цен и спроса на молочные жиры.

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Из-за вышеперечисленных факторов «Elpa» тоже, скорее всего, поднимет цены на отдельные группы продуктов.

По подсчетам Центра сельскохозяйственных данных, средняя закупочная цена молока в Латвии в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года выросла на 64,1% - до 291,8 евро за тонну.

Основной капитал зарегистрированного в 1993 году «Elpa» - 85,91 тыс. евро, предприятие принадлежит двум частным лицам.

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