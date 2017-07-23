В решении налоговых споров планируют использовать медиацию

Министерство финансов оценивает возможность внедрения нового метода разрешения налоговых споров – медиации, свидетельствует доклад Минфина «О ходе внедрения и результатах альтернативного метода разрешения налоговых споров - медиации».

Сейчас самыми распространенными в Латвии альтернативными методами разрешения споров являются оспаривание, соглашение, медиация, мировое соглашение, арбитраж, омбудсмен, переговоры, конференции и консультации. Однако роль медиации в разрешении конфликтов растет. Медиация – это процесс разрешения споров, в ходе которого стороны пытаются найти компромисс при участии нейтрального третьего лица.

В настоящее время в Латвии с использованием медиации можно решать гражданские споры, однако не запрещается использовать этот метод и в решении административных и уголовных споров.

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В последнее время все чаще говорится о том, что медиацию можно было бы применять и в налоговых спорах, указывают в Минфине.

В таком случае налоговые споры разрешались бы быстрее, чем в судебном порядке.

С 1 июля 2014 года по 31 января 2016 года Минфин зарегистрировал 150 писем с просьбой оценить действия Службы госдоходов (СГД) и принятые ею решения и разъяснить нормы законов. Оценив содержание писем, в Минфине пришли в выводу, что большая часть авторов писем обратилась в финансовое ведомство, поскольку не смогли решить вопрос в СГД или же сама СГД не смогла понятно объяснить свои действия. Например, почему начат налоговый аудит.

В связи с этим Минфин указывает на необходимость создания дополнительного инструмента для решения налоговых споров, что уменьшит административную нагрузку на министерство.

Во второй половине 2016 года был осуществлен пилотный проект внедрения медиации как метода разрешения налоговых споров, отмечают в Минфине. Однако тогда этот метод был признан нецелесообразным в данной сфере.

Вместе с тем Минфин решил вернуться к реализации пилотного проекта в последнем квартале этого года, пересмотрев критерии, которые будут применяться при отборе участников медиации. По завершении проекта его оценят, и, если результаты будут хорошими, можно будет вернуться к этой идее.