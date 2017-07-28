С 2018 года в Латвии вводится дифференцированный ПНН: что это значит для нас

 

Фото: LETA

Сейм сегодня в окончательном чтении одобрил поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН), предусматривающие введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года.

В настоящее время ставка ПНН в Латвии составляет 23%, а поправки предусматривают, что с 2018 года ставки налога будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.

Единая ставка ПНН в размере 20% устанавливается также для доходов с капитала, в том числе от его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.

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Патентная плата составит от 50 до 100 евро в месяц вместо нынешних 43-100 евро в месяц.

Для получения льгот ПНН в отношении платежей страховых премий период договора страхования жизни продлевается с 5 до 10 лет.

Поправки уточняют также размер необлагаемого минимума доходов на выделенное работодателем пособие на похороны (250 евро вместо 213,43 евро) и на подарки работодателя за период таксации - (15 евро вместо 14,23 евро).

В дальнейшем будет также установлено процентное (50% от уплаченного годового облагаемого дохода) и суммарное (600 евро в год) ограничение на общие оправданные расходы на лечение и образование за плательщика и каждого члена его семьи, на пожертвования, на пожертвования политическим партиям и на образование детей по интересам.

Необлагаемый минимум пенсий в 2018 году будет повышен до 250 евро, в 2019 году - до 270 евро, начиная с 2020 года - до 300 евро в месяц.

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