Налоговая реформа нанесет игорному бизнесу убытки в 5 млн евро

Новая налоговая реформа, предусматривающая среди прочего повышение налога на азартные игры на 30% и налогообложение выигрышей свыше 3000 евро, нанесет предприятиям игорного бизнеса убытки в 5 млн евро, заявили агентству ЛЕТА в Латвийской ассоциации игорного бизнеса (ЛАИБ).

Как пояснил советник ЛАИБ Арнис Верземниекс, по этой причине члены ЛАИБ решили приостановить работу над созданием системы для соединения всего игорного оборудования в единую сеть, так как средств на это теперь не хватит.

«В 2013 году ЛАИБ и Минфин договорились, что до 2019 года, во время введения этой системы, налоги для отрасли повышаться не будут. В результате введения единой системы государство увеличило бы контроль за деятельностью игорного оборудования и выирышами. Так как государство не выполнило соглашение, мы вынуждены прекратить введение этой системы, поскольку у предприятий нет денег и на уплату повышенных налогов, и на введение системы», - сказал он.

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Соединение игорного оборудования в единую сеть обошлось бы каждому предпринимателю в 2,6-5,2 млн евро.

Вчера Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о пошлине и налоге на лотереи и азартные игры, предусматривающие с 1 января 2018 года повышение ставки налога на 30%.

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