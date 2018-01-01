Планируют уменьшить расходы бюджета на пособия по безработице и пенсии

Правительство, рассматривая во вторник вопросы госбюджета на следующий год, договорилось в 2018 году запланировать меньше расходов на пособия по безработице и пенсии по старости, свидетельствует протокол заседания Кабинета министров, размещенный на сайте правительственных документов «eportfelis».

На заседании было одобрено предложение Минблага уменьшить расходы специального бюджета социального страхования на социальные пособия со следующего до 2020 года ежегодно на 10 млн евро.

Расходы на пенсии ежегодно планируется сокращать на 6 млн евро (в связи с уменьшением среднего размера пенсии в соответствии с уточненными прогнозами финансовых потоков), а расходы на пособия по безработице - на 4 (в связи с прогнозами о сокращении числа получателей).