Рейрс: пенсионерам нужно отдать 1% налогов, уплаченных их детьми

Дополнительно к имеющейся пенсии пенсионеры должны получать 1% налогов, уплаченных их детьми. Такая система будет способствовать и уплате налогов, и солидарности поколений, считает министр благосостояния Янис Рейрс.

Он предлагает, чтобы 1% государственных взносов социального страхования дополнительно выплачивался родителям-пенсионерам каждого налогоплательщика.

Важно показать, что те, кто честно платит налоги, от этого выигрывают - в данном случае напрямую помогают родителям-пенсионерам. При этом налоговое бремя не увеличивается, подчеркнул Рейрс.

Например, если размер заработной платы составляет 500 евро, то родители-пенсионеры дополнительно получат 5 евро в месяц.

Такую поддержку родителям могли бы оказывать только те люди, которые платят налоги в общем режиме - в размере 34,09%. Кроме того, чем больше в семье детей, тем больше будет прибавка к пенсии родителей.

Для реализации этого предложения Минблаг сформирует рабочую группу, которая проанализирует правовые, экономические и социальные аспекты такой системы. Конкретные предложения рабочая группа планирует разработать до июля 2018 года.