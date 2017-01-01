LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Мурниеце: дебаты по бюджету будут жаркими

LETA
Инара Мурниеце | Фото: Edijs Pālens / LETA

У депутатов Сейма будет возможность обсудить более эффективное расходование средств госбюджета, сказала в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» председатель парламента Инара Мурниеце.

Значительных дополнительных средств на новые предложения к бюджету не будет, и ясно сказано, что так называемых депутатских квот не будет, подчеркнула она.

По ее прогнозам, дебаты по бюджету в Сейме будут жаркими - оппозиция заявит, что бюджет ужасный, и государство не может с ним существовать. Однако работа над госбюджетом выполнена ответственно, считает спикер Сейма.

Все больше средств на различные нужды необходимо всем странам, и Латвия - не исключение, ей тоже в последующие годы потребуется больше средств. Получить их можно, уменьшив теневую экономику, считает Мурниеце.

Как сообщалось, Кабинет министров вчера утвердил законопроект о госбюджете 2018 года, предусматривающий доходы в размере 8,75 млрд евро - на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы - в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.

Инара Мурниеце
0 Комментарии