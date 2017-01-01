Мурниеце: дебаты по бюджету будут жаркими

У депутатов Сейма будет возможность обсудить более эффективное расходование средств госбюджета, сказала в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» председатель парламента Инара Мурниеце.

Значительных дополнительных средств на новые предложения к бюджету не будет, и ясно сказано, что так называемых депутатских квот не будет, подчеркнула она.

По ее прогнозам, дебаты по бюджету в Сейме будут жаркими - оппозиция заявит, что бюджет ужасный, и государство не может с ним существовать. Однако работа над госбюджетом выполнена ответственно, считает спикер Сейма.

Все больше средств на различные нужды необходимо всем странам, и Латвия - не исключение, ей тоже в последующие годы потребуется больше средств. Получить их можно, уменьшив теневую экономику, считает Мурниеце.

Как сообщалось, Кабинет министров вчера утвердил законопроект о госбюджете 2018 года, предусматривающий доходы в размере 8,75 млрд евро - на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы - в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.