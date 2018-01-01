Не успели: заседание Сейма по бюджету прервали до утра

Сегодня в Сейме депутаты активно дебатировали по проекту госбюджета на 2018 год и сопровождающим законопроектам, поэтому не успели рассмотреть все вопросы, и заседание будет продолжено завтра.

После бюджетных вопросов парламентарии завтра намерены рассмотреть также вопросы повестки дня пленарного заседания.

Сегодня депутаты ни один из бюджетных законопроектов в первом чтении не одобрили.

В целом в бюджетный пакет входят сам бюджет, два новых законопроекта, поправки к 16 законам, а также законопроект о рамках среднесрочного бюджета.

Проект госбюджета 2018 года предусматривает доходы в размере 8,75 млрд евро - на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы - в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.

Приоритетом бюджета является здравоохранение, финансирование которого впервые превысит 1 млрд евро.

Разрабатывая бюджет, политики решили отказаться от депутатских квот, то есть впервые не будет дополнительного финансирования для реализации инициатив депутатов.

Планируется, что подать предложения по бюджету депутаты смогут до 31 октября. В ноябре их рассмотрит правительство и комиссия Сейма, а в конце ноября парламент планирует принять госбюджет в окончательном чтении.

Как ранее сообщил председатель бюджетной комиссии Сейма Янис Вуцанс, в окончательном чтении Сейм может рассмотреть бюджет 22 ноября, но если к тому времени еще не будет получено заключение Еврокомиссии, дата может быть перенесена.