Председатель правления «Садалес тиклс» Андис Пинкулис ушел с должности

Должность покинул председатель правления «Садалес тиклс» Андис Пинкулис, чью ответственность за возможное мошенничество с разрешениями на компонент обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии предложил оценить министр экономики Арвил Ашераденс.

Как следует из сообщения АО «Latvenergo» бирже «Nasdaq Riga», в заявлении собранию акционеров «Садалес тиклс» Пинкулис обосновывает свое решение ответственностью за недочеты во внутреннем нормативном контроле предприятия.

Сегодня собрание акционеров «Садалес тиклс» рассмотрело заявление Пинкулиса и решило отозвать его от выполнения обязанностей председателя правления предприятия.

Пока правление «Садалес тиклс» будет работать в составе трех членов. Работу в правлении продолжат Байба Приедите, Инга Аболиня и Раймонд Скребс. Обязанности председателя правления будет исполнять Приедите.

На вакантные места членов правления «Садалес тиклс» будет объявлен открытый конкурс.

На прошлой неделе с должности члена правления и директора по развитию «Садалес тиклс» ушел Роланд Лусверис.

Как сообщалось, АО «Садалес тиклс» вводило в заблуждение Министерство экономики по срокам сдачи в эксплуатацию станций когенерации, говорится в докладе Минэкономики по результатам оценки нормативных актов и их изменений в связи со скандалом о мошенничестве с производством электроэнергии в рамках обязательной закупки.