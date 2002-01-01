Популярный интернет-магазин стал ближе к покупателям

Центр находится в Риге, на ул. Уриекстес, 8А, где уже расположен логистический центр предприятия. По словам Зуйки, создание центра обусловлено спросом со стороны клиентов.

«Мы хотели сделать получение заказов более удобным для людей, которые приезжают на своих автомашинах»,

- пояснил Зуйка.

По данным Firmas.lv, оборот Mobilukss в прошлом году составил 31,512 млн евро, что на 37% больше, чем в 2015 году, а прибыль уменьшилась на 6,9% и составила 33 320 евро.

Предприятие Mobilukss основано в 2002 году.