Эксперты: После налоговой реформы вы можете стать налоговым должником!

Ассоциация налоговых консультантов Латвии и Латвийская ассоциация сертифицированных аудиторов считают, что новая система начисления подоходного налога, которая вступит в силу с будущего года, в корне непродуманная. В будущем правильно было бы сохранить фиксированную ставку подоходного налога с населения фиксированный необлагаемый минимум.

LZRA и LNKA объясняют, почему не поддерживают введение прогрессивных налоговых ставок с регрессивным необлагаемым минимумом. По мнению экспертов, проблемы в следующем:

· Государственный бюджет столкнутся с сокращением доходов, но этом существенно вырастет административное бремя и административные расходы;

· Общество столкнётся с тем, что после реформы новые ставки налога существенно не уменьшат неравенство доходов;

· Для некоторых налогоплательщиков и работодателей налог трудно будет рассчитать, вырастут административные расходы и административное бремя.

Кроме того, эксперты уверены, что увеличение административной нагрузки и расходов для работодателей и Службы государственных доходов вообще не оценивалось, как фактор.

При внедрении прогрессивной ставки налога с регрессивным необлагаемым минимумом, который будет применяться в течение года, возникнет ситуация, когда существенно возрастет число налогоплательщиков, обязанных подавать декларации для возврата переплаты части налогов.

Однако

часть налогоплательщиков столкнется с тем, что они окажутся в числе налоговых должников

из-за того, что применяемый в течение года необлагаемый минимум будет превышать фактический расчетный дифференцированный необлагаемый минимум.

Такая ситуация может возникнуть, например, если человек платит на основном месте работы налог в размере 20% (для зарплаты до 20 000 евро в год), однако по итогам года выяснится, что общие доходы превышают 20 000 евро, и ставка вырастает до 23%. Или же еще ситуация: на одном месте работы с конкретной зарплатой у человека установлен необлагаемый минимум, однако по итогам года выяснится, что этот необлагаемый минимум должен быть ниже, так как общие доходы выше. Другая часть, наоборот, будет переплачивать по налогам в течение года.

Службе государственных доходов придется потратить большую сумму денег, чтобы напомнить налогоплательщикам, что, например, декларации не поданы (планируется, что с 2019 года за не вовремя поданные декларации будет автоматически начисляться штраф). Или же налоги оплачены не в полном объеме (например, потому что целый год они взимались по более низкой ставке). Скорее всего, во многих случаях сумма налоговой задолженности будет значительно ниже, чем затраты, связанные с ее сбором.

Эксперты напоминают:

прогрессивная ставка с регрессивным минимумом означает, что большинство людей, скорее всего, самостоятельно не смогут рассчитать налог,

подлежащий к уплате, а также и не смогут понять, каким образом электронная система СГД делает все эти сложные вычисления. Это непонимание будет подрывать доверие людей к налоговой системе и вообще готовность платить налоги.

Налоговые организации считают, что существующая модель подоходного налога с населения должна быть сохранена. В этом случае физическое лицо не должно самостоятельно заниматься декларированием своих доходов и доплатами по налогам. Эксперты уверены, что такая модель уменьшает вероятность ошибок и облегчает сбор налогов.