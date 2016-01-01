Банковские аналитики спрогнозировали среднюю инфляцию в Латвии

В этом году средняя инфляция в Латвии составит 2,9-3%, а в следующем году потребительские цены будут расти быстрее, прогнозируют банковские аналитики.

Младший экономист «Swedbank» Линда Вилдава считает, что в октябре на годовую инфляцию повлияли те же факторы, что и раньше - подорожание продуктов питания, горючего, тепловой энергии и услуг, особенно страхования, услуг отдыха, культуры, здравоохранения.

«Ослабление инфляции к концу года не будет таким большим, как ожидалось ранее, из-за недавнего роста цен на нефть и постоянного роста мировых цен на продовольствие», - добавила Вилдава.

В следующем году дополнительный импульс инфляции могут дать цены на услуги, которые в значительной мере связаны с рынком труда. В этом году Вилдава прогнозирует среднюю инфляцию 2,9%, а в следующем свыше 3%.

Экономист «SEB banka» Дайнис Гашпуйтис прогнозировал, что в оставшиеся месяцы года инфляция в Латвии удержится у отметки 3%, а после нового года цены подскочат из-за роста акцизного налога, и уровень инфляции приблизится к 4%, а затем ее темп немного замедлится.

Основные факторы, предопределяющие дальнейшую инфляцию - это экономический рост, ситуация на рынке труда, повышение зарплат и в целом благоприятные условия для потребления, которые в будущем году дополнительно стимулирует уменьшение налогов, сказал Гашпуйтис.

Экономист «Luminor» Петерис Страутиньш отметил, что, судя по новым данным инфляции и ВВП,

латвийская экономика вступила в «сладкую фазу цикла».

«Годовая инфляция в октябре снижается третий месяц подряд, упав до 2,8%, что значительно ниже недавней высшей точки 3,4%, которая была достигнута в марте и апреле. До конца года инфляция, вероятно, немного уменьшится, а в январе снова возрастет», - сказал экономист.

Почти половину годового показателя инфляции, или 1,28 пункта составляет рост цен на продукты питания. С одной стороны, это плохо, так как создает сложности людям с низкими доходами, с другой - хорошо, так как отражает рост цен производителей и повышение благосостояния других слоев населения Латвии. Хлеб за год почти не подорожал, а вот цены на молочные продукты выросли значительно.

По мнению Страутиньша, умеренность инфляции свидетельствует о том, что

у латвийской экономики еще есть ресурсы для ускорения развития.

Как сообщалось, в октябре по сравнению с сентябрем потребительские цены выросли на 0,7%, а в течение года по сравнению с октябрем 2016 года - на 2,8%.