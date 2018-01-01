В вопросе размера семейных пособий поставлена точка

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о государственных социальных пособиях, согласно которым, со следующего года размер семейного пособия будет зависеть от числа детей в семье.

Государственные семейные пособия изменены не будут - в 2018 году размер пособия за первого ребенка по-прежнему составит 11,38 евро, за второго - 22,76 евро, за третьего - 34,14 евро, за четвертого и последующих детей - 50,07 евро. Однако со следующего года будут установлены доплаты, размер которых будет зависеть от числа детей в семье. Устанавливаться он будет правилами Кабинета министров.

Доплаты будут выплачены не позднее 30 апреля 2018 года.

Депутаты поддержали также предложение выплачивать государственное семейное пособие и на детей старше 19 лет, если они продолжают получать среднее образование.