«Ригас межи» будут пилить вдвое больше

Муниципальное ООО «Ригас межи» в ближайшие три года планирует почти удвоить выпуск пиленой продукции, рассказал агентству ЛЕТА член правления предприятия Эдгар Вайкулис.

Также планируется построить завод по производству гранул из древесной щепы.

Новый бизнес-план предусматривает увеличение мощностей лесопилки для хвойных деревьев, что позволит перерабатывать более толстый кругляк, что более рентабельно. В производстве гранул будут использоваться отходы.

Вайкулис добавил, что к настоящему моменту утвержден проект, предусматривающий замену линии по сортировке пиломатериалов и строительство нового административного корпуса.

В результате инвестиционного проекта мощность лесопилки будует увеличена до 90 тыс. кубометров древесины в год без увеличения объемов вырубки, и предприятие будет продавать на аукционах меньшее количество кругляка.

По данным «Firmas.lv», оборот «Ригас межи» в 2016 году составил 14,95 млн евро, прибыль - 227 704 евро. В управлении предприятия находится 62 тыс. га земли.