Принят бюджет Риги на 2018 год с дефицитом в размере 48 млн евро

Рижская дума в четверг утвердила бюджет на 2018 год, который предусматривает дефицит в размере 48,28 млн евро.

Думская оппозиция не поддержала утверждение бюджета.

Как сообщила пресс-секретарь мэра Риги Нила Ушакова Лайла Ивана, нынешнее заседание по утверждению бюджета на следующий год стало самым длинным за последний 21 год. Рассмотрение бюджета с перерывами продолжалось 17 часов. От оппозиции было задано 538 вопросов.

Из 66 поданных предложений поддержано было только одно - выделить 60 тыс. евро на разработку и выполнение программы поддержки предпринимателей.

Доходы бюджета столицы в 2018 году планируются в размере 906,62 млн евро, расходы - 954,90 млн евро.

Таким образом, дефицит бюджета Риги составит 48,28 млн евро или 5,4%.

Доходы основного бюджета в 2018 году запланированы на 19 млн евро больше, чем в 2017 году.

Наибольшую часть бюджета составят налоговые поступления - 702,66 млн евро, 145,10 - трансферты госбюджета, 28,17 млн евро - доходы бюджетных учреждений, 23,53 млн евро - неналоговые доходы.

В расходной части бюджета 784,69 млн евро будет выделено на выплату зарплат работникам и социальные пособия, 170 млн евро - на покрытие капитальных расходов.

Приоритетами бюджета Риги на следующий год будут ремонт учебных заведений и улиц, повышение социальных пособий.

На обеспечение общественного порядка и безопасности в 2018 году будет выделено 19,32 млн евро, на обеспечение экономической деятельности - 248 млн евро, на охрану среды - 5,8 млн евро, на эксплуатацию муниципальных территорий и жилья - 33 млн евро, на здравоохранение - 4,4 млн евро.

91,58 млн евро составят взносы Риги в Фонд выравнивания финансов самоуправлений, 334,84 млн евро будет выделено сфере образования, 91,64 млн евро - на социальную защиту, 48,37 млн евро - сфере культуры, отдыха и религии.

Социальный бюджет в 2018 году увеличится примерно на 6 млн евро или 9% - до 67 млн евро.

Больше всего увеличится финансирование социальных услуг по месту жительства - на 2,8 млн евро (16%) до 19,4 млн евро.