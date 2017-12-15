Россия предупредила главу британского МИД о разгуливающих по улицам Москвы медведях

Посольство России в Великобритании обратилось к главе Министерства иностранных дел этой страны Борису Джонсону с призывом остерегаться медведей во время предстоящего визита в Москву. Таким образом дипмиссия отреагировала на опубликованное газетой The Times открытое письмо представителя Лейбористской партии Криса Брайанта, который заявил об опасностях, которые поджидают Джонсона в российской столице.

«Самое главное, опасайтесь разгуливающих по улицам Москвы медведей (почему Брайант об этом не упомянул?)», - говорится на странице посольства в Twitter.

Как отмечает телеканал «Дождь», в своем письме Брайант советовал Джонсону не брать с собой в Россию мобильный телефон или другие устройства с доступом в интернет, чтобы его не смогла прослушивать ФСБ.

Посольство России призвало главу МИД Великобритании остерегаться медведей в Москве

Политик также порекомендовал главе МИДа

не пользоваться лифтами в одиночку, а также следить за едой и напитками, которые могут быть отравлены.

«И на всякий случай: вам не нужно опрокидывать каждую рюмку водки или ввязываться в соревнования с напитками, какое бы ложное дружелюбие не чувствовалось в воздухе. Цель будет заключаться в том, чтобы выбить вас из колеи», - цитирует телеканал выдержку из статьи.

But first and foremost, beware of the bears🐻 on Moscow streets (why did @RhonddaBryant miss this one?) pic.twitter.com/83MxX7hHtq— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 15, 2017

Брайант заключил свое обращение призывом не бояться говорить в России о коррупции, пренебрежении демократическими нормами, гибридной войне против Запада, поддержке президента Сирии Башара Асада, нарушениях прав человека в Чечне и «аннексии Крыма».

Как сообщало агентство Reuters, визит Джонсона в Москву ожидается 22 декабря. Во время поездки глава британского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Британский МИД ранее отмечал, что Джонсон приедет в Россию для обсуждения вопросов международной безопасности. В частности, Лондон хочет обсудить с Кремлем соглашение по ядерной программе Ирана, региональную безопасность на Ближнем Востоке, ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы.