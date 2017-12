Россия предупредила главу британского МИД о разгуливающих по улицам Москвы медведях

«Самое главное, опасайтесь разгуливающих по улицам Москвы медведей (почему Брайант об этом не упомянул?)», - говорится на странице посольства в Twitter.

Как отмечает телеканал «Дождь», в своем письме Брайант советовал Джонсону не брать с собой в Россию мобильный телефон или другие устройства с доступом в интернет, чтобы его не смогла прослушивать ФСБ.

Посольство России призвало главу МИД Великобритании остерегаться медведей в Москве

Политик также порекомендовал главе МИДа

не пользоваться лифтами в одиночку, а также следить за едой и напитками, которые могут быть отравлены.

«И на всякий случай: вам не нужно опрокидывать каждую рюмку водки или ввязываться в соревнования с напитками, какое бы ложное дружелюбие не чувствовалось в воздухе. Цель будет заключаться в том, чтобы выбить вас из колеи», - цитирует телеканал выдержку из статьи.

But first and foremost, beware of the bears🐻 on Moscow streets (why did @RhonddaBryant miss this one?) pic.twitter.com/83MxX7hHtq— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 15, 2017