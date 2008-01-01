«Gaso» подало проект новых тарифов за распределение природного газа

Дочернее предприятие АО «Латвияс газе» АО «Gaso» представило в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект новых тарифов на услуги газораспределительной системы, предусматривающие снижение цен на 18-46% для более чем 95% клиентов, сообщили агентству ЛЕТА представители «Gaso».

Предусматривается ввести фиксированную плату за подключение в зависимости от разрешенной мощности подключения и независимо от потребления газа.

Как заявила председатель правления «Gaso» Илзе Петерсоне-Годмане, этот шаг нужен, чтобы приспособиться к новой ситуации на рынке природного газа и обеспечить определенные стандарты безопасности газораспределительной сети.

Потребление газа по сравнению с началом 90-х годов значительно уменьшилось, и магистральные и местные газопроводы, построенные в расчете на большую мощность, загружены сейчас не полностью. Большинство подключений не соответствует потреблению, их нужно пересмотреть и сделать более эффективными, пояснила Петерсоне-Годмане.

По сравнению с 2008 годом, когда были утверждены действующие тарифы распределительной системы, ожидаемое потребление в 2018 году будет примерно на 33% меньше.

В распределительной системе более 90% затрат являются фиксированными и не связаны с объемом потребляемого газа, так как сеть все равно нужно содержать и восстанавливать. Чтобы система поставки была безопасной, газораспределительная сеть протяженностью более 5200 км должна постепенно восстанавливаться, требуются регулярные инвестиции. Действующие тарифы не только не соответствуют рыночной ситуации, но и ставят потребителей в неравное положение, потому что более чем у 20 500 клиентов подключения «нулевые» или с очень низким потреблением, но инфраструктуру нужно поддерживать и на «пустые» подключения, и за это платят сейчас остальные потребители газа, сказала Петерсоне-Годмане.

Чтобы мотивировать потребителей к более эффективному использованию мощности подключений, разработана двухступенчатая система тарифа.

Согласно новому проекту, для потребителей, использующих газ для плиты или подогрева воды, установлен фиксированный платеж для типичной мощности - до шести кубометров в час этот платеж составляет 1,77 евро в месяц, от 6 до 10 кубометров - 6,63 евро в месяц, от 10 до 16 кубометров - 10,6 евро в месяц.

Для более крупных потребителей с разрешенной мощностью более 16 кубометров в час и промышленных клиентов фиксированный платеж будет рассчитываться за каждую единицу разрешенной нагрузки. Например, для потребителя с нагрузкой 20 кубометров в час платеж составит 159 евро в год.