Новинка в оплате за парковку: в Риге запустили Mobilly Automatic

Новая услуга подразумевает автоматическую оплату парковки - заезжая на парковку, видеокамеры фиксируют регистрационный номер машины, автоматически открывается шлагбаум и система начинает отсчет. Выезжая с парковки, Mobilly Automatic снова считывает номер, проверяет остаток на счету, взимается оплата, счетчик автоматически останавливается и шлагбаум открывается, позволяя выехать с автостоянки.

Новая услуга работает с середины февраля. Зону с автоматической системой можно распознать по особой надписи светло-голубого цвета на въезде, а также в приложении Mobilly появляется отметка Automatic или убедиться можно, связавшись по телефону с клиентским сервисом компании.

На данный момент единственная стоянка в Риге, в которой можно расплатиться Mobilly Automatic - в центре города у торгового центра Galleria Riga. В течение ближайших месяцев предприятие планирует зоны автоматической оплаты ввести и в других местах Риги.