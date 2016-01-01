Эпопея с KVV Liepаjas metalurgs: все 62 миллиона евро Латвии не вернуть

На аукционах имущества неплатежеспособного АО «KVV Liepаjas metalurgs», по всей вероятности, не удастся вернуть всю сумму требований государства, заявил 13 марта руководитель Агентства приватизации (АП) Владимир Логинов.

Общая сумма требований государства к «KVV Liepаjas metalurgs» сейчас составляет 62 млн евро плюс пени, сообщил он.

«Пока объявлено шесть аукционов, на которые выставлено имущество, заложенное в пользу дочернего предприятия АП - ООО «FeLM», суммарная начальная аукционная цена - примерно 7 млн евро. Не хочу прогнозировать, какую сумму удастся вернуть на аукционах, но она не будет близка к 60 млн», - сказал Логинов. Нельзя прогнозировать также, сколько претендентов зарегистрируется на участие в аукционах, и состоятся ли они вообще, добавил он.

Если первые аукционы окажутся неудачными, есть две возможности: провести новые аукционы или передать имущество «KVV Liepаjas metalurgs» АП в лице его дочернего предприятия «FeLM», которое дальше попытается продать его.

То, что администратор неплатежеспособности «KVV Liepаjas metalurgs» Гунтарс Корис в начале марта лишился сертификата, пока никаких сложностей не вызывает. До назначения судом нового администратора Корис выполняет свои обязанности, отметил Логинов.

Как сообщалось, аукционы имущества «KVV Liepаjas metalurgs» на портале электронных аукционов «izsoles.ta.gov.lv» начались 26 февраля и закончатся 28 марта в 13.00.

Администратор неплатежеспособности «KVV Liepаjas metalurgs» Корис принял решение продать имущество предприятия на нескольких аукционах по частям, так как ни один из претендентов на покупку не выполнил требования обеспеченных кредиторов.

АО «KVV Liepаjas metalurgs» было объявлено неплатежеспособным в сентябре 2016 года.