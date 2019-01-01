ПБ подчеркивает необходимость более качественного управления проектом «Rail Baltica»

Необходимо обеспечить более целенаправленное и качественное управление проектом железнодорожной линии «Rail Baltica», чтобы в 2019 году перейти к этапу строительства железнодорожной инфраструктуры, говорится в отчете Полиции безопасности.

В отчете отмечается, что над проектом должны согласованно работать все задействованные стороны, чтобы добиться его реализации. Проект «Rail Baltica» потенциально может существенно улучшить экономическую безопасность Латвии.

Также в отчете отмечается, что в транзитной отрасли, которая опирается в основном на грузоперевозки из России, в прошлом году существенных изменений не было, и снижение грузооборота продолжалось. Россия последовательно осуществляет перенаправление грузов из Балтии в свои порты, однако темп падения грузооборота умеренный, считает ПБ. Это дает предприятиям и ответственным за транзит госорганам время для реагирования и приспособления к новым обстоятельствам.

Действия, которые предпринимались для сохранения потока российских грузов через Латвию, не дали положительного результата, считает ПБ. Поэтому игрокам рынка нужно искать пути для переориентации своей деятельности.

ПБ отмечает, что привлечение альтернативных поставщиков грузов - долгосрочный процесс, и, например, в транспортировке китайских грузов значительного прогресса не произошло. В то же время есть и позитивные тенденции, например, увеличение автоперевозок и контейнерных перевозок.