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Для решения проблемы КОЗ будет создана рабочая группа

LETA
Арвилс Ашераденс | Фото: Evija Trifanova / LETA

Для решения проблем с компонентом обязательной закупки (КОЗ) планируется сформировать рабочую группу на высоком уровне, рассказал министр экономики Арвил Ашераденс.

Сегодня с премьер-министром Марисом Кучинскисом он договорился, что будут поданы предложения по структуре и плану работы группы.

Сначала нужно принять правила правительства, которые обеспечат надзорный мандат, а затем начать аудит оставшихся станций, сказал министр.

Он напомнил и об инициативе направить на снижение КОЗ полученную «Latvenergo» дополнительную прибыль.

Как сообщалось, премьер-министр готов говорить о ликвидации системы КОЗ, которая ведет к существенному удорожанию электричества, но не сразу для всех предприятий, получающих поддержку.

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