FKTK разрешила «Citadele» присоединить дочерний банк в Литве

FKTK убедилась в том, что планируемая реорганизация не повлияет на стабильность и платежеспособность банка, защита интересов вкладчиков тоже будет обеспечена.

В результате реорганизации вместо нынешнего дочернего банка в Литве планируется открыть филиал банка «Citadele», к которому перейдут оказываемые «Citadele bankas» услуги, его активы, права и обязанности.

FKTK согласилась, что руководителем литовского филиала банка «Citadele» останется прежний руководитель литовского «Citadele bankas» Юрате Язукевичюне.

После реорганизации у банка «Citadele» будут филиалы в Эстонии и Литве, а главной надзорной структурой за деятельностью банка в Балтии будет латвийская FKTK.

Реорганизацию планируется закончить в первой половине 2019 года.

Аудированная прибыль банка «Citadele» в 2017 году составила 1,257 млн евро - в несколько раз меньше, чем в 2016 году, активы - 2,545 млрд евро, что на 3,2% или 84,181 млн евро больше, чем в конце 2016 года.

По сумме активов в конце 2017 года банк «Citadele» занимал 6-е место среди латвийских банков.