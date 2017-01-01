В Сейме рассмотрят инициативу о наследовании накоплений второго пенсионного уровня

Инициативу жителей о наследовании накоплений второго пенсионного уровня рассмотрит комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам), решили сегодня депутаты.

Ранее это решение поддержала парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям.

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» за возможность наследовать накопления второго пенсионного уровня было собрано более 10 тысяч подписей.

Сбор подписей в октябре 2017 года инициировало общество по управлению вложениями «Indexo», предложив передавать накопления второго пенсионного уровня наследникам его участников, умерших до достижения пенсионного возраста.

Как поясняет «Indexo», 6% зарплаты работающего накапливаются на втором пенсионном уровне, однако, если он умирает до достижения пенсионного возраста, его семья теряет эти накопления.

«Indexo» считает это несправедливым. К тому же это снижает мотивацию людей платить налоги и следить за своими накоплениями.

Поэтому «Indexo» считает необходимым изменить закон о государственных фондированных пенсиях, установив, что в случаях, когда участник пенсионного уровня умирает до достижения пенсионного возраста, его накопления в полном объеме передаются наследникам.

Такие изменения повысят доверие общества ко второму пенсионному уровню и увеличат участие жителей Латвии в создании накоплений, считает «Indexo».

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.