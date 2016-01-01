Птицефабрика «Кекава» уже экспортирует в Китай и Вьетнам, а скоро начнет и в Японию

Крупнейшая в Латвии птицефабрика «Кекава» планирует увеличивать объемы экспорта в среднем на 10% ежегодно, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии. В настоящее время предприятие экспортирует 40% продукции. Два года назад «Кекава» начала осваивать азиатские рынки и в настоящее время экспортирует продукцию в Китай и Вьетнам, а в скором времени планирует начать экспорт в Японию.

В настоящее куриное мясо «Кекава» с маркировкой «Выращено без антибиотиков» предлагается в Латвии и Литве, а в ближайшее время планируется начать экспорт продукции в Эстонию.

Птицефабрика также продолжает активную работу по увеличению экспорта в Скандинавию, которая является одним из ключевых экспортных рынков предприятия.

Расширяя деятельность на рынке Балтии, «Кекава» открыла свой первый магазин в столице Литвы Вильнюсе.

В прошлом финансовом году, который длился с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года, оборот предприятия составил 62,057 млн евро, что на 11,23% больше, чем годом ранее, а убытки выросли на 50% - до 694 942 евро.

Контрольный пакет акций птицефабрики «Кекава» принадлежит литовском холдингу «Linas Agro Group».