Зерновой кооператив VAKS достиг рекордного оборота в 62,1 млн евро

Один из крупнейших зерновых кооперативов в стране VAKS в 2017 году достиг оборота в 62,1 млн евро, что на 31% больше, чем годом ранее.

Урожай зерновых в прошлом году был хорошим, но не все удалось собрать из-за плохих погодных условий.

В целом кооператив в прошлом году закупил 240 тыс. тонн зерна - это рекордный показатель в его истории. Председатель правления VAKS Индулис Янсонс отмечает, что владельцы кооператива являются его клиентами и поставщиками одновременно.

«Как идут дела у них, так идут дела и у нас - если у них нет урожая, следовательно, у нас нет товара. Работаем только с членами кооператива, со стороны зерно закупаем минимально», - говорит руководитель VAKS.

В настоящее время в кооперативе состоят 550 членов. В основном это фермерские хозяйства в Видземе и Латгале, размер которых составляет от нескольких гектаров до двух тысяч гектаров.