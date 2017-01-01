Время безответственных кредитов прошло

Сейм рассмотрит поправки к законам, предусматривающие, что в дальнейшем кредитодатели, как банковские, так и небанковские, будут обязаны убеждаться в способности потенциального заемщика вернуть кредит.

Поправки к законам о кредитных учреждениях и о защите прав потребителей подали в Сейм коалиционные депутаты.

«Единство» считает, что поправки значительно ограничат безответственную выдачу кредитов. Согласно поправкам, в Бюро кредитной информации будет доступна вся необходимая информация о платежеспособности потенциального заемщика - название места работы, доходы, существующие обязательства и дисциплина их выплаты.

Банковские и небанковские учреждения должны будут подавать бюро необходимую информацию.

По данным Центра защиты прав потребителей, в 2017 году проверено 16 компаний, и во всех выявлены нарушения, например, кредиты выдавались на суммы, которые потребитель очевидно не мог себе позволить, а также выдавались на основании неофициальных доходов.

Также на рассмотрение переданы предложенные Латвийским объединением регионов (ЛОР) поправки, ограничивающие ставки быстрых кредитов.

По мнению депутата ЛОР Эдварда Смилтенса, быстрые кредиты - одна из причин теневой экономики в Латвии, так как люди просят работодателей платить им зарплату «в конверте», чтобы избежать взыскания долгов.