В Вильнюсе и Таллине цены на топливо продолжают падать, но не в Риге

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Вильнюсе и Таллине продолжили падать, однако в Риге они третью неделю подряд стабильны, сообщает LETA.

После падения цен в Таллине, самым дорогим бензин 95-й марки был в Риге, дешевле всего он сейчас стоит в Вильнюсе. Дизельное топливо дороже в Таллине, а дешевле — в Вильнюсе.

В Риге на автозаправочных станциях «Circle K» цены на топливо на этой неделе не изменились: 95-й бензин - 1,342 евро, дизельное топливо - 1,262 евро за литр.

В Вильнюсе цена на бензин 95-й марки упала на 0,1% и составила 1,295 евро за литр, цены на дизтопливо понизилась на 0,2% - до 1,213 евро за литр. Стоит отметить, что в Вильнюсе цены на дизельное топливо понижаются четвертую неделю подряд.

В свою очередь в Таллине, где понижение цен отмечается уже вторую неделю, 95-й бензин на заправках «Circle K» упал на 3,9% - до 1,319 евро за литр, а цена на дизтопливо понизилась на 4,1% до 1,269 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге на этой неделе выросла на 3,9%, достигнув 0,529 евро за литр. Одновременно в Таллине она на этой неделе не поменялась и составила 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе понизилась на 0,7% - до 0,59 евро за литр.