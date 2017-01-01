«Viada LT» спорит со Службой госдоходов по поводу 1,1 млн евро

Контролируемая семьей Ивана Палейчика компания «Viada LT», которая владеет сетью заправочных станций в Литве и Латвии, ведет разбирательство со Службой госдоходов Латвии по поводу не уплаченных налогов на сумму 1,1 млн евро.

В отчете о деятельности за 2017 год, представленном Центру реестров Литвы, «Viada LT» указывает, что ее дочерняя компании в Латвии «Akselss» 23 апреля получила кредиторское требование СГД, согласно которому должна уплатить 1,115 млн евро.

«Компания не признает подлежащей к оплате суммы, готовится апелляционная жалоба. В финансовой отчетности «Akselss» за 2017 год не был сформирован резерв на упомянутую сумму», - говорится в документе.

«Viada LT» принадлежат 84% акций латвийской «Akselss». Латвийская компания владеет в стране сетью из 69 заправочных станций.

Группа «Viada LT», которая переняла управление заправочными станциями российского «ЛУКойла» в Литве и Латвии, в прошлом году получила 541,233 млн евро консолидированной выручки - это на 67,5% больше, чем в 2016 году (323,075 млн евро). Консолидированная чистая прибыль компании выросла на 62,5% до 4,837 млн евро.