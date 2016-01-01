«Tukuma piens» вложит почти 2 млн евро в реконструкцию помещений

АО «Tukuma piens» вложит почти 2 млн евро в реконструкцию производственных и складских помещений, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Представитель предприятия Айвар Лаздовскис сообщил агентству ЛЕТА, что производственные помещения частично планируется перестроить, чтобы они соответствовали всем требованиям, а один из складов будет приспособлен к производству.

Инвестиционный проект позволит расширить ассортимент продуктов, в том числе в биологическом сегменте.

Лаздовскис добавил, что инвестиционный проект будет закончен в 2019 году. Для его реализации планируется привлечь средства ЕС.

В 2016 году оборот «Tukuma piens» составил 46,13 млн евро, прибыль - 598 829 евро. Результаты компании за 2017 год еще не опубликованы.